لافروف: حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا يبلغ 6 مليارات دولار

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن مستوى الاتصالات مع مصر مُرضٍ بشكل كبير، مرحبا بتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



وأشار خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية، بعد مباحثاتهما في موسكو، اليوم الثلاثاء، إلى الاتفاق على اتخاذ إجراءات لتطوير هذه العلاقات بما يصب في صالح البلدين.



وأضاف أن الديناميكية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية والتجارية تدعو إلى الاحترام، منوها بزيادة حجم التبادل التجاري عن 6 مليارات دولار.



ولفت إلى الاتفاق على اتخاذ خطوات معينة لتعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدا أهمية دور اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني.