كوريا الشمالية: التعدي على سفارتنا في إسبانيا يعد انتهاكا خطيرا للسيادة والقانون الدولي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية جوسيون اليوم الأحد أن التعدي على سفارة بلاده في إسبانيا يعد انتهاكا شديدا للسيادة الوطنية والقانون الدولي، ولا ينبغي السماح به دوليا.

وقال المتحدث - في تصريحات لصحيفة تشوسن سينبو الإلكترونية الكورية الشمالية - إن السلطات الإسبانية مسؤولة عن التحقيق في التعدي على السفارة، وأن بلاده تنتظر بفارغ الصبر نتائج التحقيق الذي تجريه إسبانيا.

كانت منظمة كيوليما للدفاع المدني - وهي منظمة معارضة ملتزمة بالإطاحة بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون - قد أعلنت على موقعها الإلكتروني أنها مسؤولة عن مداهمة السفارة الكورية الشمالية في إسبانيا الشهر الماضي، حيث قام 10 أشخاص مسلحين الشهر الماضي باقتحام مبنى السفارة الذي يقع في أحد الأحياء الراقية شمال العاصمة الإسبانية، وقاموا باستجواب الموظفين الكوريين الثمانية الذين كانوا داخل السفارة بعد الاعتداء عليهم وضربهم.