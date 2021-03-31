محامي الزعيمة الفعلية المعزولة لميانمار: سو تشي تبدو بصحة جيدة

قال محامي الزعيمة الفعلية المعزولة لميانمار أون سان سو تشي إن موكلته بدت في صحة جيدة عندما تحدثا بشأن قضيتها القانونية في اجتماع عبر تقنية الفيديو اليوم الأربعاء.



وكانت سوف تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، تشغل منصب مستشارة الدولة حتى الأول من فبراير الماضي، عندما نفذ الجيش انقلابا عسكريا، وأطاح بها ووضعها قيد الإقامة الجبرية.



وقال مين مين سوي ، أحد فريق الدفاع عن سو تشي (75 عاما) إنها تبدو في صحة" جيدة" ، وفقا لما قاله خين ماونج زاي، محامي أخر عن سو تشي، تحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا).



وتردد أن سو تشي كانت محاطة بعدد من الحراس خلال اللقاء.



وقال مين مين سوي لسو تشي إن ستة محامين مستعدون لتمثليها في المحكمة، وفقا لما قاله خين ماونج زاي.



ووجه المجلس العسكري مجموعة من الاتهامات ضد سو تشي، تشمل انتهاك قوانين الواردات والصادرات والاتصالات وإدارة الكوارث بالإضافة إلى اتهامات بالتحريض



ولم يتضح بعد مكان احتجاز سو تشي.



وتشهد ميانمار منذ نحو شهرين مظاهرات تطالب بإعادة تنصيب حكومة سو تشي، حيث يتردد أن الجيش قتل المئات في عمليات قمع.