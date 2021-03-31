 سيناريوهان لأزمة كورونا في نيوجيرسي يظهران تفاقم الوضع قبل أن يتحسن - بوابة الشروق
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سيناريوهان لأزمة كورونا في نيوجيرسي يظهران تفاقم الوضع قبل أن يتحسن

د ب أ
نشر في: الأربعاء 31 مارس 2021 - 9:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 مارس 2021 - 9:16 م

قدمت ولاية نيوجيرسي الأمريكية سيناريوهين نموذجيين لكوفيد-19، وكلاهما يتوقع زيادة الحالات ودخول المستشفيات في نيسان/أبريل وسط موجة أخرى من تفشي المرض.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه في ظل السيناريو المعتدل، ستصل الحالات ودخول المستشفيات إلى اعداد كبيرة تبلغ حوالي 5400 و 2600، على التوالي، في منتصف أبريل. ولن تنخفض الحالات إلى أقل من 3000 حالة حتى يونيو، بينما لن تقل حالات دخول المستشفيات عن 1000 حالة حتى شهر أغسطس تقريبًا.

وسجلت نيوجيرسي اليوم الأربعاء 4586 حالة جديدة، ما يرفع إجمالي اعداد الاصابات في الولاية إلى 799391 ،و44 حالة وفاة جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 21993 حالة.


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