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قدم إمام عاشور اعتذارا لجماهير الكرة المصرية بعد فشل الصعود لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وشارك إمام عاشور في إياب المرحلة النهائية والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ضد السنغال.

وخسر منتخب مصر أمام السنغال بركلات الترجيح، ليتأهل رفقاء ماني إلى المونديال على حساب الفراعنة.

وكتب عاشور عبر حسابه الشخصي على انستجرام:"الإعتذار واجب لكل شعب مصر كان نفسنا نفرحكم لكن الحمد الله ربنا مكتبهاش علينا الحقيقة الموقف ده محتاجه الصبر والقوة وأننا نعتذر ونتعلم من اللي فات بعتذر مره ثانية وربنا يعوض علينا بالخير ونقدر نفرحكم في كل ما هوا قادم بالتوفيق للجميع يارب".