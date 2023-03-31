ضبط سائق أتوبيس لتوقفه بالحارة اليسرى أعلى الدائري لتنزيل الركاب وتسببه في حادث مروري

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق حافلة رحلات لتوقفه بالحارة اليسرى السريعة أعلى الطريق الدائري لتنزيل الركاب، دون اتخاذ تدابير أمن وسلامة الركاب وتسببه في حادث مروري.

وجرى تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضمن تضرر شخص من قائد حافلة رحلات بدعوى توقفه بالحارة اليسار السريعة أعلى الطريق الدائري والسماح للركاب بالنزول، دون اتخاذ تدابير أمن وسلامة الركاب وتسببه في حادث مروري والإضرار بسيارة الشاكي.

بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها سارية التراخيص ومقيدة بإسم إحدى الشركات قيادة سائق - مقيم بالقناطر الخيرية بالقليوبية- وتم ضبط السيارة وقائدها، وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة المختصة قررت بتغريم المتهم مبلغ مالي والمصاريف.