دير بويل يتوج بلقب سباق تور اوف فلاندرز للدراجات

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توج ماثيو فان دير بويل اليوم الأحد بلقب نسخة 2024 من سباق تور اوف فلاندرز للدراجات .

وابتعد دير بويل عن باقي المنافسين قبل 45 كيلومترا من نهاية السباق البالغ طوله 8ر270 كيلومترا في طريقه لتحقيق فوزه الثالث بعد أن فاز بنسختي 2020 و2022 من السباق.

ونجح ستة دراجين فقط في الفوز بلقب سباق تور اوف فلاندرز ثلاث مرات، وهم فابين كانسييارا وتوم بونين ويوهان موسيو وإيريك ليمان وفيورينزو ماجني واكيل بيسه بالإضافة إلى دير بويل.

ويحلم دي بويل /29 عاما/، الآن بأن يصبح أول دراج في التاريخ يحصد لقب سباق تور اوف فلاندرز للدراجات، أربع مرات.