رافينيا يقود برشلونة للفوز على لاس بالماس بالدوري الإسباني

فاز فريق برشلونة على ضيفه لاس بالماس 1 /صفر، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وسجل رافينيا هدف المباراة الوحيد لبرشلونة في الدقيقة 59.

وشهدت المباراة، إكمال لاس بالماس المباراة بعشر لاعبين، وذلك بعد طرد حارسه ألفارو فاليس بعد تدخله القوي على رافينيا مهاجم برشلونة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 24.

ورفع برشلونة رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد المتصدر، والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الأحد مع ضيفه أتليتك بلباو، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويبتعد برشلونة كذلك بفارق خمس نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثالث، والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الأحد مع ضيفه ريال بيتيس.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد لاس بالماس عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.

وسجل برشلونة هدفا ألغاه الحكم في الدقيقة السادسة، بداعي وجود تسلل على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق، أثناء تسلمه الكرة ووضعها في شباك الحارس ألفارو فاليس.

ورغم ذلك لم يقل ضغط برشلونة، وحاول مرارا وتكرارا تهديد مرمى لاس بالماس، الذي اكتفى بالدفاع أمام منطقة جزاء

وتصدى فاليس لتسديدة قوية من ليفاندوفسكي في الدقيقة 16، مانعا بذلك فرصة خطيرة لبرشلونة.

وبعد ذلك بدقيقة واحدة، وجه باو كوبارسي مدافع برشلونة، الكرة بضربة رأس باتجاه مرمى فاليس، لكنها مرت إلى جوار القائم الأيسر.

وسجل رافينيا هدفا لبرشلونة ألغاه الحكم مرة أخرى في الدقيقة 19، بداعي وجود تسلل على اللاعب البرازيلي قبل تسجيل الهدف.

واستمرت الأحداث في تصاعدها بالشوط الأول، حيث تعرض فاليس حارس لاس بالماس للطرد في الدقيقة 24، بعد تدخله القوي على رافينيا خارج منطقة الجزاء، ليكمل لاس بالماس المباراة بعشر لاعبين.

وجاءت أخطر فرص برشلونة في الشوط الأول عبر ليفاندوفسكي، الذي وجه ضربة رأس لترتطم الكرة بالعارضة في الدقيقة 34، ومن بعد ذلك لم يشن الفريق الكاتالوني أو ضيفه أي هجمات خطيرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل برشلونة هجومه القوي، فيما استسلم لاس بالماس مبكرا منذ بداية الشوط، ولم يحاول شن هجمات على مرمى مارك أندير تيرشتيجن، حارس برشلونة.

وفي الدقيقة 59 أسفر ضغط برشلونة عن تسجيله هدف التقدم عن طريق رافينيا، الذي تلقى عرضية من جواو فيليكس ، ليضعها بضربة رأس على يمين الحارس البديل آرون سكانديل.

وبعد الهدف حاول لاس بالماس تهديد مرمى برشلونة في أكثر من مناسبة، لكنه اصطدم بدفاع قوي وتألق من الحارس تير شتيجن.

وفي الدقيقة 78 كاد جواو فيليكس أن يسجل الهدف الثاني لبرشلونة، حينما تلقى كرة عرضية من كوندي، ليسددها قوية صوب المرمى، لكنها اصطدمت بعارضة مرمى لاس بالماس.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز برشلونة 1 / صفر.