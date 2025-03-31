المرشد الإيراني: اجتثاث الكيان الصهيوني واجب ديني وعلى الجميع تحمل واجباتهم

شدد المرشد الإيراني علي الخامنئي، اليوم الاثنين، على أن «اجتثاث الكيان الصهيوني واجب ديني وأخلاقي»، قائلًا إن الجميع عليهم تحمل مسئولياتهم.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، جاء ذلك خلال إلقائه خطبة صلاة عيد الفطر، في مصلى الإمام الخميني في العاصمة طهران، بحضور جموع غفيرة من المواطنين الإيرانيين.

وأضاف: «هناك قوة وكيلة واحدة وهي الكيان الصهيوني الغاشم المجرم.. الكيان الصهيوني وكيل عن الاستعمار ويرتكب الجرائم والإبادة الجماعية، ويعتدي على سوريا ويصل إلى بضعة أمتار عن دمشق وكل ذلك نيابة عن المستعمرين».

واستطرد: «سوف تجتث جذور الصهاينة من فلسطين والمنطقة، هذا واجب ديني وأخلاقي وإنساني، الكل يجب أن يعلم أن مواقفنا هي كما في السابق، اذا قاموا بأي عمل شرير فسوف يتلقون ضربة شديدة وقوية. وإذا فكروا بإثارة فتنة في الداخل فإن الشعب الإيراني سوف يرد عليهم كما فعل في الماضي».