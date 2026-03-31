رئيسا الإمارات وروسيا يبحثان هاتفيا تأثير التصعيد العسكري على الملاحة والاقتصاد العالمي

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام): "بحث الجانبان خلال الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وتأثيراته السلبية على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

وعقب اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في نهاية الشهر الماضي إلى قيام طهران بإغلاق مضيق هرمز الرابط الوحيد بين الخليج ومحيطات العالم، وهو أهم طرق الشحن عالميا، إذ يمر عبره عادة حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية،مما تسبب في ارتفاع أسعار النفط عالميا.