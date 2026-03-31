الثلاثاء 31 مارس 2026 10:12 م القاهرة
قد يعجبك أيضا

التشيك: مشتبه به يقر بالهجوم على المركز الثقافي الروسي في براغ

براغ - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 31 مارس 2026 - 10:00 م

أعلنت السلطات التشيكية، اليوم الثلاثاء، أن مشتبها به سلم نفسه في أعقاب هجوم متعمد بالحرق استهدف "المركز الروسي للعلوم والثقافة" في براغ.

وذكرت الشرطة، في منشور على منصة إكس، أن الرجل أدلى باعترافات كاملة وتم إلقاء القبض عليه.

وأضاف المنشور، أن المتهم وهو مواطن أجنبي اعترف بالتخطيط والتحضير للهجوم منذ العام الماضي، بينما لم يتم الكشف عن جنسيته لأسباب قانونية.

وتم إلقاء عدة قنابل حارقة (مولوتوف) خلال الليل على ما يسمى بـ"البيت الروسي" في براغ في منطقة تضم العديد من السفارات الأجنبية.

وأسفر الهجوم عن أضرار مادية في الممتلكات، دون وقوع أي إصابات بشرية.

 

اخبار متعلقة


قد يعجبك أيضا

