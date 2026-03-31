ترامب يكشف عن خطط لإقامة مكتبة رئاسية في ميامي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطط أولية لإنشاء مكتبة رئاسية في مدينة ميامي بولاية فلوريدا بعد تركه منصبه.

وفي مقطع فيديو نشره على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" اليوم الثلاثاء، قدم ترامب، لمحة أولية عن خطط إقامة "مكتبة دونالد ترامب الرئاسية"، وهي برج زجاجي مزين بلمسات ذهبية.

وبحسب الفيديو، تتضمن المكتبة، سلالم كهربائية ذهبية وتمثالا ذهبيا للرئيس رافعا قبضته، وبرجا باللون الأحمر والأبيض والأزرق فوق السطح، بينما تحمل الواجهة كلمة "ترامب" بأحرف كبيرة.

وفي الداخل، سيتمكن الزوار من مشاهدة معرض للطائرات العسكرية، بما في ذلك الطائرة بوينغ 747 المستعملة التي قبلتها إدارة ترامب العام الماضي كهدية من الحكومة القطرية.

وأقيمت ما يسمى بالمكتبة الرئاسية في كل ولاية ينحدر منها رئيس للولايات المتحدة.

ومن المقرر بناء مكتبة ترامب في وسط ميامي، بالقرب من برج الحرية، وهو موقع رمزي للعديد من المهاجرين الكوبيين.

ووفقا لتقارير إعلامية، تقدر قيمة قطعة الأرض بنحو 67 مليون دولار.