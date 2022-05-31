سلبية مسحة كورونا للاعبي المنتخب استعدادا لتصفيات إفريقيا

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خضع لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم والجهاز الفني، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وذلك قبل الدخول في المعسكر المغلق استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وجاءت نتائج المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا جميعها سلبية، وذلك استعدادا لمباراتى غينيا واثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023.

وجاءت قائمة المنتخب بعد استدعاء لاعبي الأهلي، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد.

خط الدفاع: عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش -أحمد حجازي - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني -مهند لاشين - أحمد حمدي - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" محمود تريزيجيه.

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد.

بجانب 7 لاعبين من الأهلي، وهم «محمد الشناوي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف- عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد عبد المنعم - محمد مجدي أفشة»، بالإضافة إلى كريم حافظ.

ويشار إلى أن المنتخب المصري يفتتح مبارياته في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بمواجهتي غينيا وإثيوبيا يومي 5 - 9 يونيو المقبل