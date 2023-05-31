الولايات المتحدة تبحث مشروع قرار أممي لدعم جهود الإغاثة في سوريا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها ستبحث مع سويسرا والبرازيل مشروع قرار أممي يقضي بتمديد تصريح عبور المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري لمدة عام كامل.



وشددت سفيرة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - على أن واشنطن لن تتوقف عن تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.



وكانت الولايات المتحدة قد فرضت أمس الثلاثاء عقوبات على شركتي صرافة سوريتين، وثلاثة أفراد تابعين لها يقدمون الدعم المالي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.



وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن "شركتي الصرافة، ومقرهما دمشق، قامتا بتسهيل تحويلات بملايين الدولارات منذ عام 2021 إلى حسابات في مصرف سوريا المركزي لصالح نظام الأسد؛ والمفروض عليه عقوبات من قبل الولايات المتحدة".