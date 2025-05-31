تعطيل الامتحانات بجامعة الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت جامعة الإسكندرية، السبت، تعطيل الامتحانات اليوم بكليات الجامعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال بيان للجامعة، إنه نظرًا لعدم الاستقرار الحادث في الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، قرر مجلس الجامعة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، تأجيل الامتحانات المقرر عقدها السبت للطلاب وذلك بجميع كليات ومعاهد الجامعة إلى موعد آخر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتتعرض محافظة الإسكندرية، لتغير مفاجئ وحاد في الأحوال الجوية، حيث البرق، والعواصف الرعدية، وسقوط الأمطار الثلجية التي وصلت شدتها إلى حد الإعصار، مصحوبة برياح بالغة الشدة.

وتُسجل درجات الحرارة العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة مئوية، فيما بلغت سرعة الرياح 70 كيلو مترًا في الساعة، ونسبة الرطوبة 80٪، والغطاء سحابي نسبته 100%، وتراوح ارتفاع موج البحر من 3 إلى 3.5 متر، إثر نشاط حركة الرياح على مُسطح البحر الأبيض المتوسط.

وكانت محافظة الإسكندرية، تعرضت خلال الأيام الماضية لطقس ربيعي معتدل، وسط استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، بعد انكسارها بمقدار 13 درجة مئوية، مع حدوث توقعات بسقوط الأمطار التي حدثت اليوم.