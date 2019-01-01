السيسي: لازم الدولة المصرية خلال السنتين الجايين تبقى دولة تانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لازم الدولة المصرية خلال السنتين تلاتة اللي جايين تبقى دولة تانية، بما فيها القرى الأكثر فقرا".

وطالب خلال كلمته بجلسة مبادرة حياة كريمة، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بتحديد نسبة دعم معينة لمبادرة حياة كريمة، قائلًا: "أنت محقق فائض والدنيا ماشية تمام ومنشفها علينا، إدي رقم لحياة كريمة".

انطلقت مساء الأربعاء، جلسة «حياة كريمة»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدأت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما شهد اليوم الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

كما ستشهد الفعاليات عقد جلسة «اسأل الرئيس»، التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر