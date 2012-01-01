وجه هيساكي مارويا منسق حالات كورونا باللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عن دول إفريقيا والشرق الأوسط الشكر للبعثة الطبية المصرية اليوم خلال الزيارة التي قام بها اليوم لمقر البعثة المصرية.

وحرص هيساكي مارويا على توجيه الشكر للبعثة الطبية المصرية برئاسة الدكتور حسن كمال على المجهودات التي تبذلها والطريقة التي تم التعامل بها مع المدير الفني لمنتخب الجودو الهولندي جورجيو جيفزجياني الذي ظهرت سلبية العينة الخاصة به اليوم وغادر غرفة العزل.

وأشاد منسق حالات كورونا باللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عن دول إفريقيا والشرق الأوسط بالإجراءات التي تتخذها البعثة المصرية والبعثة الطبية من حيث تنسيق عمليات مسحات كورونا التي تتم بشكل دوري وأيضا من خلال عمليات التطهير المستمرة لمقر إقامة البعثة المصرية وأيضا تطبيق كافة الإجراءات الطبية المقرره في تحركات الفرق والبعثة ومقر الإقامة.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.