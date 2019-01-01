صناع مسلسل «روز وليلى» يواصلون تصوير المشاهد الأخيرة استعدادا لعرضه قريبا

يواصل صناع مسلسل «روز وليلى»، تصوير المشاهد النهائية من المسلسل بعد انطلاق التصوير في شهر يونيو الماضي، ويتكون العمل من 10 حلقات، وسيتم عرضه قريبا عبر منصة شاهد.

جمع المسلسل بين الدراما الكوميدية والبوليسية والإثارة والتشويق، وتدور قصته حول محققتين هما ليلى وروز يتم التعاقد معهما، للكشف عن عملية احتيال مصرفى كبرى يجرى التخطيط والإعداد لها فى مصر، ولكن تكون ليلى وروز على قدر غير كافٍ لمواجهة هذه المهمة الصعبة وعدم وجود الكفاءة المهنية المطلوبة.

مع توالى أحداث المسلسل تواجهان العديد من الصعوبات والصراعات المختلفة مع شخصيات غامضة تعرض حياتهما للخطر مما يؤدى إلى تغيير المسار المهنى للتحقيق ويدخلان فى عدد من الخيوط المتشابكة مع كثير من الاشخاص ولكن فى النهاية تعود كل من ليلى وروز مرة أخرى إلى مسارهما الصحيح فى التحقيق ويتخذان خطوة بعد خطوة للوصول إلى كشف الألغاز وملابسات القضية.مسلسل «روز وليلى» تقدم بطولته الفنانة يسرا مع الفنانة نيللي كريم، فى ثانى عمل يجمعهما سويا بعد مسلسل «سرايا عابدين» الذى اشتركا فى بطولته منذ قرابة 8 أعوام، ويتميز المسلسل بكونه أول سلسلة درامية عربية من نوعها، وكتبه المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول، ويخرجه المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد.