وزيرة التضامن تبحث مع حزب «حماة الوطن» تعزيز الرعاية الاجتماعية

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا مع حزب حماة الوطن لاستشراف سبل التعاون في مجالات التمكين الاقتصادي والرعاية الاجتماعية وتنمية الوعي والتدريب في مجال الحرف اليدوية والمشاركة في الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة".





جاء ذلك بحضور النائب اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن والنائبة الدكتورة راندا مصطفى أمين أمانة المرأة، والدكتورة إيمان الشامي أمين أمانة التضامن الاجتماعي بالحزب والدكتورة رانيا أبو الخير أمين أمانة حقوق الانسان بالحزب والدكتورة نفين نخلة رئيس لجنة تنمية المجتمع والعمل الاهلى، وهدى سعد رئيس قطاع المكتب الفنى للأمين العام للحزب والعميد أحمد الاشموني أمين أمانة العلاقات العامة بالحزب والسيد أيمن عبدالموجود مساعد الوزيرة لشئون العمل الأهلى والمستشار محمد القماري المستشار القانوني للوزارة.





وخلال الاجتماع، أشاد اللواء طارق نصير وممثلو الحزب بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مواجهة الفقر عبر مختلف برامج ومبادرات الوزارة، مؤكدا أن الانسان هو محور عمل الوزارة.





كما استعرض الطرفان الأنشطة المختلفة التي يقدمها الحزب في مجال الرعاية الاجتماعية ورعاية الأيتام وتطوير الحضانات وتدريب وتأهيل الأسر المنتجة بمختلف المحافظات، وخاصة بمدينة الأمل بمحافظة القاهرة بهدف تمكينهم اقتصاديا وتوفير فرص عمل لهم، فضلا عن دور الحزب في مجال التوعية من خلال رائدات حماة الوطن.





وأعرب الحضور من ممثلي الحزب عن تطلعهم لتعزيز سبل التعاون مع الوزارة في مجال العمل الأهلى وتعزيز جهودهم في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن التعاون في برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي وتدريب الرائدات المجتمعيات.





ومن جانبها، رحبت نيفين القباج بالدور المجتمعي الهام الذي يلعبه الحزب، مستعرضة في هذا الإطار برامج الوزارة المختلفة ومؤكدة أن توحيد الجهود بين الجانبين ضرورة لتحقيق استراتيجية الدولة المستهدفة في التخفيف من حدة الفقر وتحقيق حياة كريمة لكافة المواطنين.





وتم التوافق في ختام الاجتماع على اتخاذ خطوات سريعة لتوقيع بروتوكول تعاون في مجالات الرعاية والعمل والتدريب والتمكين الاقتصادي وتطوير كفاءة الحضانات بهدف تنسيق الجهود المشتركة.