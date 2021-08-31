القيادة المركزية الأمريكية تكشف هوية آخر جندي يغادر أفغانستان

كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن هوية آخر جندي أمريكي غادر أفغانستان ويدعى كريس دوناهيو قائد الفرقة المجوقلة الـ82.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "صورة لـ اللواء في الجيش الأميركي "كريس دوناهيو"، قائد الفرقة المجوقلة الـ 82، والذي يعتبر اخر عنصر من القوات الأميركية يغادر أفغانستان، وبمغادرته تم استكمال المهمة الأميركية (لإجلاء المواطنين الأميركيين، والأفغان من حاملي تأشيرة الهجرة الخاصة، بالإضافة الى الأفغان المعرضين للخطر)".

بعد حوالي 20 عاما على غزوها للبلاد إثر هجمات 11 سبتمبر 2001، أنهت الولايات المتحدة وجودها العسكري في أفغانستان. البنتاغون أعلن خروج آخر جندي أميركي من هناك. وفي أول تعليق رسمي قالت طالبان: "لقد صنعنا التاريخ".

قال الجيش الأمريكي اليوم الاثنين (30 أغسطس 2021) إن الولايات المتحدة أكملت انسحاب قواتها من أفغانستان بعد نحو عشرين عاما من غزوها للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على أمريكا.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي استكمال الانسحاب في مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع (البنتاغون) بعد إرسال آخر قوات لإجلاء الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر إثر عودة طالبان إلى السلطة من العاصمة كابول.

وأضاف ماكنزي "أنا هنا لأعلن أننا أنجزنا انسحابنا من أفغانستان"، مشيرا في إفادة صحفية بوزارة الدفاع (البنتاغون) إن آخر رحلة أقلت السفير الأمريكي في أفغانستان روس ويلسون. وكشف ماكنزي الذي تتبع أفغانستان لنطاق عمليات قيادته، أنّ "آخر طائرة سي-17 أقلعت من مطار كابول في 30 أغسطس" في الساعة 9:29 ت غ.

وتابع "إذا كانت عمليات الإجلاء العسكرية قد انتهت فإن المهمة الدبلوماسية الرامية للتحقّق ممّا إذا كان هناك مزيد من المواطنين الأميركيين أو الأفغان المؤهلين الراغبين بالرحيل تتواصل".

وكان أكثر من 122 ألف شخص قد نُقلوا جوا من كابول منذ 14 أغسطس أي قبل يوم من استعادة طالبان السيطرة على البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول كبير في طالبان قوله في أول رد فعل للحركة على استكمال الانسحاب الأمريكي: "لقد صنعنا التاريخ".

وكتب أنس حقّاني في تغريدة على تويتر "لقد صنعنا التاريخ مرة أخرى. هذه الليلة انتهى احتلال الولايات المتّحدة وحلف شمال الأطلسي لأفغانستان والذي استمرّ 20 سنة. أنا سعيد جداً لأنّني بعد 20 سنة من الجهاد والتضحيات والمشقّات، أشهد بكل اعتزاز هذه اللحظات التاريخية".

في غضون ذلك سمع دوي إطلاق نار في كابول فجر الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) ابتهاجاً بانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان مع تأكيد البنتاغون خروج آخر جندي له من هذا البلد بعد حرب استمرت 20 سنة.

وسمع مراسلو وكالة فرانس برس دوي إطلاق النار الاحتفالي من مواقع عديدة من العاصمة يتمركز فيها مقاتلو الحركة الإسلامية المتشددة، في حين علا هتاف رفاق بينما كانوا يجتازون الحواجز المؤدية إلى المنطقة الخضراء.