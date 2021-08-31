تسيتسيباس يدافع عن نفسه وميدفيديف وروبليف يتأهلان للدور الثاني ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

نفى لاعب التنس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس خرق القواعد فيما يتعلق بالوقت الذي حصل عليه لدخول دورة المياه خلال المباراة الماراثونية التي انتهت بفوز مثير على البريطاني آندي موراي مساء الاثنين في الدور الأول من بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز).

ووجه موراي (34 عاما) انتقادات حادة إلى تسيتسيباس المصنف الثالث للبطولة، قائلا إنه افتقد إلى الاحترام له، وذلك بعد أن غاب تسيتسيباس عن الملعب لنحو ثماني دقائق مع بداية المجموعة الخامسة من المباراة.

وحسم تسيتسيباس المباراة بالفوز 2 / 6 و7 / 6 و3 / 6 و6 / 3 و6 / 4 بعد منافسات استمرت أقل من خمس ساعات بقليل، أمام موراي المتوج باللقب عام 2012 .

وقال تسيتسيباس في رده على انتقادات موراي :"إذا كان هناك شيء يفترض أن يخبرني به، يجب أن نتحدث، نتحدث معا، كي نفهم ما الخطأ الذي حدث."

وأضاف اللاعب اليوناني :"لا أعتقد أنني انتهكت أي قواعد. لعبت وفقا للتعليمات والطريقة التي تسير بها الأمور. لا أعرف شعور منافسي عندما أخوض مباراة. فهذا لا يشكل أولوية بالنسبة لي."

وتابع في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"طالما ألعب وفقا للقواعد التي تعتبر عادلة من جانب الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، فإن أي شيء آخر يبدو على ما يرام. لا أحمل أي شيء ضده. بالتأكيد لا شيء."

وبعد هزيمة موراي وكذلك خروج مارين تشيليتش الذي انسحب خلال مباراته في الدور الأول أمام فيليب كولشرايبر، أصبح النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش هو اللاعب الوحيد في منافسات الرجال الذي سبق له التتويج في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، ويحمل 20 لقبا بها.

وحقق الروسي دانييل ميدفيديف /25 عاما/، المصنف الثاني للبطولة، انطلاقة قوية في مساعيه للتتويج بأول لقب له في جراند سلام، وتغلب على الفرنسي ريشار جاسكيه 6 / 4 و6 / 3 و6 / 1 في مباراة استغرقت أقل من ساعتين.

وتلقى الأسترالي نيك كيريوس صدمة بالخروج المبكر من البطولة، حيث تغلب عليه الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت 6 / 3 و6 / 4 و6 / صفر.

وتأهل الروسي أندري روبليف، المصنف الخامس للبطولة، إلى الدور الثاني بالفوز على الكرواتي المخضرم ايفو كارلوفيتش 6 / 3 و7 / 6 و6 / 3 .

كما تأهل أيضا الألماني ألكسندر زفيريف عقب فوزه على الأمريكي سام كويري 6 / 4 و7 / 5 و6 / 2، والياباني كي نيشيكوري بعد فوزه على الإيطالي سلفاتوري كروسو 6 / 1 و6 / 1 و5 / 7 و6 / 3.

كما فاز البولندي هوبرت هوركاش على ايجور جيراسيموف 6 / 3 و6 / 4 و6 / 3.

كما تأهل أيضا الأمريكي ماكينزي ماكدونالد بعد تغلبه على البلجيكي ديفيد جوفين 6 / 2 و7 / 5 و6 / 3، كما فاز الجنوب أفريقي لويد هاريس جورج على الروسي كارين خاشانوف 6 / 4 و1 / 6 و4 / 6 و6 / 3 و6 / 2.

كما تأهل الكندي دينيس شابوفالوف بعد فوزه على الأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس 6 / 2 و6 / 2 و6 / 3، والفرنسي جايل مونفيس عقب فوزه على الأرجنتيني فيدريكو كوريا 6 / 3 و6 / 2 و6 / 2.