أعضاء بالكنيست يطالبون بجلسة طارئة لمناقشة أهداف الحرب

قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن أعضاء معارضين في الكنيست طالبوا بعقد جلسة طارئة بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة أهداف الحرب.

وقال الأعضاء المعارضون بالكنيست إنهم يلاحظون تزايدا بقرارات الحكومة التي وصفوها بـ"المنفصلة عن أي سياق إستراتيجي".

ونقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر قولها إن المجلس الوزراي الأمني ألحق ضررا كبيرا بالمحتجزين، ونتنياهو فضل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومنصبه على حياتهم، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

من جهته، قال قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن الإصرار على البقاء في محور (صلاح الدين) فيلادلفيا "اختراع يهدف إلى تأخير وإحباط وإلحاق الضرر بالمفاوضات" في إشارة إلى رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الانسحاب من هذا المحور.

وأضاف "محور فيلادلفيا ذريعة جديدة لنتنياهو بعد 11 شهرا من الأعذار".