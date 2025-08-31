محافظ قنا يعتمد المخطط التفصيلي لتطوير الحميدات والمعنا ضمن مشروع حينا

اعتمد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم، المخطط التفصيلي لكل من منطقتي الحميدات والمعنا بمدينة قنا، ضمن مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا"، الذي يستهدف تطوير البيئة العمرانية وتحسين المظهر الحضاري، إلى جانب إقامة تكتلات سكنية حديثة تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم المستقبلية.

جاء ذلك بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة رضوى عبد الرحمن إبراهيم مسؤولة المشروع بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ أن اعتماد المخطط يمثل استجابة لرؤية تنموية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة منطقتي الحميدات والمعنا ودعم الخطط الاستثمارية بالمحافظة. وأوضح أن إعداد المخطط استند إلى معايير عمرانية معتمدة، وبمشاركة مجتمعية واسعة من أهالي المنطقتين عبر ورش عمل استمرت أكثر من أربع سنوات، برعاية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر.

وأشار عبدالحليم إلى أن هذه الخطوة تعد محطة رئيسية على طريق تحقيق التنمية المستدامة في قنا، كونها تسهم في رفع القيمة التسويقية للمنطقتين وتعزيز فرص الاستثمار بهما، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد البدء الفعلي في أعمال البناء والتطوير لتنفيذ خطط التنمية العمرانية والاستثمارية.