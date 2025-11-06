وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، إنذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان، وتحديدًا في قرية عيتا الجبل.

وهدد المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، باستهداف مبنى في عيتا الجبل جنوب لبنان.

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل (الزط)

🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة



🔸نتوجه إلى سكان المبنى… pic.twitter.com/FFiAr2GpIz — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 6, 2025

وناشد سكان المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة الإخلاء الفوري، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

ويأتي الإنذار الجديد، بعد التحذير الأول الذي وجهه الاحتلال لسكان المباني في بلدتي طير دبا والطيبة جنوب لبنان، وطالبهم فيه بالإخلاء.

وقال أدرعي إن «الجيش سيهاجم على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في أنحاء جنوب لبنان، وذلك للتعامل مع المحاولات التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة».

وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني، إنه على الرغم من التزام لبنان بوقف إطلاق النار، فإن الحزب غير ملزم بالانخراط في مفاوضات سياسية مع إسرائيل.

وأكد أن موضوع حصرية السلاح لا يُبحث استجابة لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي إنما يناقش في إطار وطني، مؤكدا حقه المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب الجيش والشعب لحماية سيادة لبنان.

وتتسارع وتيرة التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية وسط مؤشرات على مرحلة تصعيد جديدة قد تضع المنطقة على حافة مواجهة واسعة.

وحذرت هيئة البث الإسرائيلية من أنه «لا مكان محصن في لبنان» إذا واصل الحزب إعادة تسليحه، فيما تتجه تل أبيب إلى ترجمة تهديداتها بسلسلة من الضربات الجوية التي أصبحت شبه يومية، وإن كانت لا ترقى بعد إلى مستوى الحرب المفتوحة