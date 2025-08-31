قلق أممي من سقوط ضحايا مدنيين بهجمات إسرائيل الأخيرة على اليمن

أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، الأحد، عن "بالغ قلقه" إزاء سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على العاصمة صنعاء.

جاء ذلك في بيان للمبعوث الأممي، غداة إعلان جماعة الحوثي، مقتل رئيس حكومتها (غير معترف بها دوليا) أحمد الرهوي، وعدد من وزرائه بعدوان إسرائيلي على العاصمة صنعاء، الخميس.

وقال جروندبرج، إنه "يتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في اليمن، حيث ما تزال المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تتعرض لضربات إسرائيلية".

وأعرب عن "بالغ قلقه إزاء سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة".

وأوضح أنه وفقا لبيانات الجماعة، أسفرت الهجمات عن "مقتل وإصابة عدد من كبار مسؤولي أنصار الله وبعض الوسطاء السياسيين".

ودعا المبعوث الأممي "جميع الأطراف المعنية إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما يتماشى مع التزاماتهم بموجب القانون الدولي".

وشدد على أن "اليمن لا يمكن أن يصبح ساحة لصراع جيوسياسي أوسع نطاقاً، ولا بد أن تتوقف هذه الهجمات".

وأشار إلى أنه "يواصل دعوة جميع الأطراف إلى استخدام القنوات الدبلوماسية المتاحة لخفض التصعيد".

والسبت، أعلنت الجماعة اغتيال رئيس حكومتها الرهوي ووزراء (لم تذكر أسماءهم ولا عددهم)؛ جراء قصف إسرائيلي على صنعاء، الخميس.

وهجوم الخميس هو الثاني الذي يستهدف صنعاء خلال 5 أيام، إذ شن سلاح الجو الإسرائيلي الأحد الماضي، غارات على محطتي كهرباء ووقود في صنعاء، أدت إلى مقتل 10 يمنيين وإصابة 92 آخرين، وفق حصيلة أعلنتها الجماعة.

وبوقت سابق الأحد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بنقل اجتماعين مقررين اليوم، أحدهما للحكومة والآخر للمجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، إلى "مكان سري"، خشية من رد حوثي على تلك الهجمات.

وفي السياق، أعلن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في كلمة مصورة الأحد، أن قوات الجماعة تتجه نحو "مسار عسكري تصاعدي لاستهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أو بالحظر البحري".

ويشن الحوثيون هجمات على إسرائيل بصواريخ ومسيّرات، ويقولون إنها رد على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.