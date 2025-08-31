المخرجات العربيات يحققن حضورا لافتا في مهرجان البندقية

استمرارا لعام حافل للسينما العربية في المهرجانات الكبرى، حيث فازت أفلامٌ مثل "كان يا مكان في غزة" و"كعكة الرئيس" و"الأخت الصغيرة" بجوائز كبرى في مهرجان كان، تعلوا في مهرجان البندقية السينمائي أصوات نخبةٍ من المواهب النسائية العربية هذا العام أيضاً.

تتألق أسماء مخرجات عربيات في مهرجان البندقية السينمائي الدورة 82، من بينهم المخرجة التونسية كوثر بن هنية، في المسابقة الرسمية بفيلم "صوت هند رجب"، وفيلمي "شارع ملقا" للمخرجة مريم توزاني و"هجرة" للمخرجة السعودية شهد أمين في قسم أضواء البندقية، وفيلمي "ملكة القطن" لسوزانة ميرغني و"رقية" ليانيس كوسيم في قسم أسبوع النقاد.

وصرح المنتج والمخرج محمد حفظي لمجلة فرايتي معلقا على هذا الحضور البارز، وقال: "على صانعي الأفلام مواصلة سرد القصص، من الرائع أن المهرجانات والبرامج الكبرى تختار أفلامًا فريدة من العالم العربي، ليس الأمر مصادفة، ففي أوقات الصراع وعدم الاستقرار، تُنتج قصصًا ذات معنى."

تتناول الأفلام قصصا أصلية متنوعة، تطرح معالجة لأفكار وقضايا وأحداث على شاشة السينما، وبين فلسطين وتونس والسودان والسعودية، تُسرد قصص تعبر عن رؤية مخرجات بعضهن ناشئات وأخرى مخضرمات في مجال المهرجانات الكبرى مثل كوثر بن هنية، التي أصبح اسمها علامة مميزة على عمل مُتقن الصُنع.

تقدم كوثر قصة مؤثرة من قلب غزة بعنوان "صوت هند رجب"، يروي مقتل الطفلة هند رجب على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، عبر أرشيف من التسجيلات والصور، وتسرد المخرجة جيهان منصور قصة والدها، من خلال فيلم وثائقي طويل، بعنوان "والدي والقذافي"، تستخدم المخرجة أرشيفات العائلة والوثائق الرسمية والمقابلات لإعادة بناء المناخ السياسي في ذلك الوقت، وتقصي خطى والدها عبر اللحظة الزمنية.

ومن المغرب تشارك المخرجة مريم توانزي بفيلم "شارع مالقة" تدور أحداث الفيلم في مدينة مالقة الساحلية الإسبانية، حول امرأة إسبانية مسنة في طنجة تقاوم قرار ابنتها ببيع منزلها، وتُصر على البقاء، وتبذل قصارى جهدها للحفاظ على منزلها واستعادة ممتلكات عمرها وفي رحلتها تكتشف من جديد الحب والرغبة.

كما تحاول المخرجة الشابة شهد أمين أن تخرج بقصص معبرة عن بيئتها السعودية، وتقدم الدولة النامية في مجال السينما كجزء أصيل من ساردي القصص في العالم، بفيلمها "هجرة" وهو فيلم روائي طويل يتتبع خطى امرأة تقرر الخروج من بيئتها المألوفة وتبدأ رحلة مختلفة. وهذه ليست المرة الأولى التي يعرض فيلما للمخرجة السعودية شهد أمين في البندقية، فقد عرض لها فيلم حراشف في أسبوع النقاد عام 2019.