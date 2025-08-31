نيللي كريم تعود للتعاون مع جمال العدل بمسلسل جديد

صرح المنتج جمال العدل، بأن هناك مشروع مسلسل درامي جديد يعيد التعاون بينه وبين الفنانة نيللي كريم، بعد عامين من الغياب بينهما.

وأكد العدل، في تصريحات لـ"الشروق"، أن هناك تعاقدا فعليا بينهما على مسلسل جديد مازال الوقت مبكرا للإفصاح عن اسمه، وهذا المسلسل سيتم العمل عليه وليس شرطا أن يكون لموسم رمضان المقبل، وجار في الوقت الحالي عقد جلسات عمل للاستقرار على موعد عرضه.

وآخر مسلسل جمع بين نيللي كريم والعدل جروب، هو مسلسل "عملة نادرة" عام 2023، والذي دارت قصته في إطار صعيدي حول "نادرة" التي تواجه أهل زوجها عقب مقتله وتحاول الحفاظ على ميراث نجلها، وشارك في بطولة العمل أحمد عيد، وجمال سليمان، وفريدة سيف النصر، ومريم الخشت، وجومانا مراد.

وقدمت نيللي، مع العدل مجموعة من أشهر وأهم مسلسلاتها الدرامية وأبرزهم "تحت السيطرة"، و"بـ100 وش"، و"فاتن امل حربي" وغيرها.

ولكن في العامين الأخيرين، قدمت مسلسلين بعيدا عن العدل جروب، الأول كوميدي حمل اسم "فراولة"، والثاني درامي قدمته رمضان الماضي تحت عنوان "إخواتي" بالاشتراك مع كندة علوش، وروبي.