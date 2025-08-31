 سفير الصين لدى الهند: مشاركة مودي قي قمة شنجهاي ستعطي قوة دفع جديدة لعلاقات البلدين - بوابة الشروق
الأحد 31 أغسطس 2025 11:40 ص
سفير الصين لدى الهند: مشاركة مودي قي قمة شنجهاي ستعطي قوة دفع جديدة لعلاقات البلدين

أ ش أ
نشر في: الأحد 31 أغسطس 2025 - 9:23 ص | آخر تحديث: الأحد 31 أغسطس 2025 - 9:23 ص

أعرب السفير الصيني لدى الهند تشو فيهونج، عن ترحيبه الحار بزيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لمدينة تيانجين الصينية للمشاركة قى قمة شنجهاي للتعاون.

وقال السفير الصيني في معرض تدوينة نشرها على منصة "إكس": "إنني واثق من أن هذه الزيارة ستعطي قوة دفع جديدة للعلاقات بين الصين والهند"، مضيفا: "إننا نرحب بشدة بزيارة رئيس الوزراء الهندي للصين لحضور قمة شنجهاي للتعاون".

جدير بالذكر أن رئيس الوزرا الهندي كان أعرب في وقت سابق عن التزام الهند بالعمل مع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون من أجل مواجهة التحديات المشتركة والسعي لتعميق التعاون الإقليمي، مشيرا إلى أنه يتطلع لعقد اجتماعات مع الرئيس الصيني شى جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعماء آخرين على هامش قمة منظمة شنجهاي للتعاون.

