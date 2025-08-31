20 شاحنة مساعدات إماراتية تعبر رفح إلى غزة ضمن جهود الإغاثة الإنسانية

عبرت صباح اليوم 20 شاحنة مساعدات إماراتية من معبر رفح البري في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة ضمن جهود الإغاثة المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني.

وتحمل الشاحنات كميات من المواد الغذائية الأساسية، في إطار تخفيف معاناة الأهالي داخل القطاع، وسط استمرار الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها سكان غزة نتيجة النقص الحاد في الإمدادات.

ويأتي هذا التحرك بالتنسيق مع السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري، الذي يتولى استقبال وتجهيز الشحنات قبل إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم إلى داخل القطاع.

كما عبرت صباح اليوم القافلة 26 التابعة للهلال الأحمر المصري من معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها غزة، محملة بمواد غذائية وخيام لدعم الأسر المتضررة.