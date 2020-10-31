الكاظَمي: الحكومة العراقية ملتزمة بتطوير الشراكة مع مصر

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إن الحكومة العراقية ملتزمة بتطوير الشراكة العراقية-المصرية، وجادّة في العمل على تحسين بيئة الاستثمار في العراق، وتذليل الصعوبات أمام قدوم الشركات المصرية إلى العراق.

ودعا الكاظمي، خلال افتتاحه الملتقى الاقتصادي والتجاري العراقي–المصري، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى تسهيل دخول رجال الأعمال العراقيين إلى مصر، وإقامة الشراكات مع نظرائهم المصريين.

وشدد على حرص الحكومة على تنشيط وتطوير القطاع الخاص في العراق، في المرحلة الراهنة، والاستفادة من التجربة المصرية في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي.

وأضاف أن الأزمة الحالية التي يمر بها العراق بسبب تداعيات جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط العالمية، دفعت بالحكومة إلى التخطيط المدروس، لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، ليكون فاعلًا ومؤثرًا في مشاريع التنمية وفي نشاط السوق المحلية، وأن الورقة البيضاء التي أعدّتها الحكومة تمثل خارطة طريق واضحة بهذا الاتجاه.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "لمسنا من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حرصاً كبيراً ومشجعاً على النهوض بشراكتنا، والالتفات إلى التنمية التي تحتاجها منطقتنا من أجل إرساء السلام والاستقرار".