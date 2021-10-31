تقارير: إصابة 10 أشخاص على الأقل في هجوم بسكين على متن قطار في طوكيو

أصيب عشرة أشخاص على الأقل بجروح في طوكيو ، اليوم الأحد، بعدما هاجم رجل ركابا بسكين على متن قطار، قبل أن يضرم حريقا في أحد المقاعد.



وأفادت وسائل إعلام يابانية مساء اليوم بأن الشرطة اعتقلت رجلا /24 عاما/ في موقع الحادث.



وتردد أن الرجل هاجم بعض الركاب بسكين في خط كيو بالعاصمة طوكيو، وسكب سائلا يشبه الزيت ثم أضرم النار فيه.



وأصيب رجل مسن بالسكين وفقد الوعي، كما أصيب أشخاص آخرون بإصابات طفيفة جراء استنشاق الدخان.



ولم يتضح بعد دافع المهاجم، الذي يقال إنه كان يرتدي زيا مثل "الجوكر" من فيلم باتمان. وهو متهم بالشروع في القتل.