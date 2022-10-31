قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه تم الإفراج عن أعلاف من الموانئ تكفي لمدة شهر، وسوف يشعر المواطن بتأثيرها على انخفاض أسعار الدواجن خلال أيام قليلة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير التموين وعد خلال اجتماعه مع اتحاد الغرف التجارية والشركات الموردة للسلع بحل كل مشاكل السلع العالقة في الموانئ.



ولفت المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أن مضارب الأرز كان متوقفة والوزير اجتمع مع مسئولي المضارب ووعد بحل مشاكلهم وتوفير الأرز الشعير لهم.



وأكد أنه لا زيادة في أسعار الأرز أو أي سلعة خلال الشهرين المقبلين مهما ارتفع سعر الدولار، والعودة بالأسعار التي كانت موجودة قبل التعويم، وهذا ما اتفق عليه وزير التموين مع اتحاد الغرف التجارية والشركات الموردة.



وأردف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن وزير التموين اتفق مع منتجي الألبان على البدء في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بداية من الغد.



وواصل كلامه، موضحا أن هناك مخزون استراتيجي من الشاي لمدة 13 شهرًا، مضيفا أن كيلو العدس يتراوح في السوق بين 30 و32 جنيهًا، في حين هناك من يردد أن الأسعار تصل لـ 65 جنيها.



وأضاف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه لا توجد زيادة في أسعار الزيت بعد قرار البنك المركزي، ويوجد مخزون يكفي 6 أشهر.



واختتم المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك اكتفاءً ذاتيًا من البيض والدواجن.



