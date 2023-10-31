السوداني يحذر من أن المنطقة تمر بمنعطف خطير بعد إتساع الأحداث في غزة

حذر ئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، من أن المنطقة تمر بمنعطف خطير ينذر بتفاقم واتساع الصراع بعد تفاقم الأحداث في غزة.

وقال السوداني خلال اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني "إن ما حصل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي هو نتاج سنوات من الظلم والقتل وعدم إحترام العهود والمواثيق الدولية وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في العيش الآمن"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وجدد "موقف العراق الثابت والمبدئي من الحق الفلسطيني والحاجة الكبيرة إلى موقف مسؤول من المجتمع الدولي والدول العظمى، كي تتدارك الأزمة الإنسانية، وتمنع تمدد الصراع، بما يؤثر على امدادات الطاقة ويضيف حربا جديدة الى الحروب والصراعات الحالية".

وطالب رئيس الحكومة العراقية بضرورة "فتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الانسانية والطبية إلى أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون ظروفا مأساوية".

من جانبها، أعربت ميلوني عن "قلق إيطاليا إزاء الأحداث في غزة واهتمام حكومة إيطاليا بجهود خفض التصعيد"، بحسب البيان العراقي.

وأثنت على جهود الأجهزة الأمنية العراقية في حفظ الأمن والاستقرار.

كما أشادت بعلاقة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع العراق وإيطاليا.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، فضلا عن متابعة التطوّرات الإقليمية والدولية إثر العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

كانت المقاومة الإسلامية في العراق، قد أعلنت اليوم الاثنين، أنها استهدفت برشقة صاروخية موقعا للجيش الأمريكي في قاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار /120 كم غربي بغداد /.

وسبق لجماعة "المقاومة الإسلامية في العراق" أن أعلنت مسؤوليتها عن نحو 15 هجمة بطائرات مسيرة وصواريخ طالت قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق وسوريا بعد تصاعد الحرب الإسرائيلية في غزة.