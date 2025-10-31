 الاتحاد الأوروبي يناقش فرض رسوم جمركية مماثلة على الصين لضمان الحصول على المعادن النادرة - بوابة الشروق
الجمعة 31 أكتوبر 2025 11:47 م القاهرة
الاتحاد الأوروبي يناقش فرض رسوم جمركية مماثلة على الصين لضمان الحصول على المعادن النادرة

بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 31 أكتوبر 2025 - 11:17 م | آخر تحديث: الجمعة 31 أكتوبر 2025 - 11:17 م

يدرس الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء تجاري جديد يفرض على بعض المصدرين الصينيين توفير المعادن النادرة لمخزونات الاتحاد الاستراتيجية عند شحن سلع معينة إليه.

ووفقا لمصادر مطلعة على هذه الخطط، يعد هذا الإجراء، الذي وصفه المسئولون بأنه رسم جمركي "مماثل"، أحد عدة خيارات يدرسها الاتحاد الأوروبي في حال فشل في التوصل إلى حل دبلوماسي بشأن القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة، حسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت المصادر، إن الخيارات الأخرى التي تناقشها المفوضية الأوروبية، المسئولة عن شئون التجارة في الاتحاد الأوروبي، تشمل فرض قيود مستهدفة على تصدير السلع والخدمات التي تعتمد عليها الصين.

ورفضت متحدثة باسم المفوضية الإدلاء بأي تعليق.


