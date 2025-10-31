مقتل شخص بقصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية جنوب لبنان

قتل شخص وأصيب آخر، الجمعة، بغارة شنتها طائرة إسرائيلية مسيرة على دراجة نارية في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كونين أدت لسقوط شهيد وإصابة شخص بجروح".

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت باستهداف مسيرة دراجة نارية في كونين ومعلومات عن وقوع إصابة.

وقبل نحو ساعة، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية مأهولة في البلدة.

وتأتي هذه التطورات مع توتر متصاعد تشهده الحدود منذ أسابيع، حيث كثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على الجنوب اللبناني، رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ نهاية العام 2024، فيما تتواصل الهجمات الإسرائيلية شبه اليومية داخل الأراضي اللبنانية.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأ في أكتوبر 2023، وتحول في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.

كما خرقت أكثر من 4500 مرة اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله الساري منذ نوفمبر الماضي، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.