الصين: أرباح قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات 55ر183 مليار دولار في 11 شهر

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أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين نموا مزدوج الرقم لإيرادات وأرباح صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري.

وأشارت البيانات، التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد، إلى تجاوز أرباح القطاع 3ر1 تريليون يوان (حوالي 55ر183 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر، في زيادة بنسبة 9ر12% على أساس سنوي.

وبلغت الإيرادات المُجمّعة للقطاع 04ر11 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة، لتقفز بنسبة 9ر13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت صادرات القطاع خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، 95ر44 مليار دولار أمريكي بانخفاض نسبته 8ر3% على أساس سنوي.