لافروف: روسيا تدعو الفلسطينيين إلى الوحدة حول البرنامج السياسي لمنظمة التحرير

أفاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن بلاده تدعو الحركات الفلسطينية إلى الوحدة حول البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال لافروف في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، نشرتها اليوم الاحد: "تدعو روسيا باستمرار إلى إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. وتبقى إحدى العقبات التي تعترض طريقها هي الافتقار إلى الوحدة الفلسطينية".

وتابع: "نحن ندعم الإجراءات التي يتخذها شركاؤنا، ولا سيما مصر والجزائر، بهدف حل هذه المشكلة. ومن جانبنا، فإننا نساعد أيضا الأصدقاء الفلسطينيين على إيجاد حلول. وقد قدمنا ​​لهم منصة روسية للاجتماعات، ونشجعهم على التوحد على البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وأشار لافروف إلى أن الجانب الروسي، في اتصالاته مع ممثلي الحركات الفلسطينية، يوضح لهم "خطورة الانقسام على احتمالات قيام الدولة الفلسطينية".

ووفقا لوزير خارجية روسيا، فإنه في أبريل من عام 2023، طرحت روسيا مبادرة لعقد مشاورات متعددة الأطراف لتنسيق الأساليب لضمان الوحدة الفلسطينية.

ومن المقرر في المرحلة الثانية إشراك ممثلين عن الحركات الفلسطينية الرئيسية في الحوار، وأضاف لافروف: "ويظل اقتراحنا مطروحا على الطاولة".

وأوضح لافروف: "أخيرا، في 20 من ديسمبر، شاركت في الدورة السادسة لمنتدى التعاون الروسي العربي، في المغرب. لقد ناقشنا مع زملائي من عدد من الدول العربية الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والخطوات الممكنة لحله، وأظهرت المناقشة، من بين أمور أخرى، أننا متحدون من خلال الفهم المشترك للحاجة إلى استعادة الوحدة الفلسطينية بسرعة".