 ديوكوفيتش أفضل رياضي في 2023.. وميسي يتراجع - بوابة الشروق
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ديوكوفيتش أفضل رياضي في 2023.. وميسي يتراجع

وكالات
نشر في: الأحد 31 ديسمبر 2023 - 12:32 ص | آخر تحديث: الأحد 31 ديسمبر 2023 - 12:32 ص

اُختيرت لاعبة الجمباز الأمريكية، سيمون بايلز، ومعها لاعب التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، كأفضل رياضيين في 2023، من قبل الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية.

ووقع الاختيار بمشاركة 405 صحفيين، من 107 دول.

وحصلت بايلز على المركز الأول في فئة السيدات، بإجمالي 353 نقطة، ومن بعدها جاءت العداءة الكينية فيث كيبيجون، بـ329 نقطة، ثم لاعبة كرة القدم الإسبانية، آيتانا بونماتي، بـ297 نقطة.

ومن جانبه، فاز ديوكوفيتش في فئة الرجال بـ616 نقطة، وحل خلفه لاعب القفز بالزانة، السويدي أرماند دوبلانتيس، بـ335 نقطة، ثم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي جاء ثالثا بـ277 نقطة.


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