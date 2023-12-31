أكد الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، أن استبعاد ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، من قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، هو «ظلم» كبير للاعب، ومستواه الحالي أفضل من محمد عبد المنعم.

قال خالد الغندور في لقاء تلفزيوني عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" ياسر إبراهيم اتظلم ظلم كبير جدا، والمنتخب سيفتقد لاعب مهم جدا، عندما تضم لاعب يكون هناك عدة اعتبارات لضمه، أول شئ الأيام التي تسبق البطولة.. كيف يكون مستواه؟ من وجهة نظري أفضل مدافع في مصر حاليا هو ياسر إبراهيم، ومستواه أفضل من محمد عبد المنعم".

أضاف خالد الغندور:" استغربت من تواجد أسامة جلال لم يتواجد مع المنتخب من قبل أو يشارك في مباراة أساسية، فكيف يتم استبعاد ياسر إبراهيم رغم الخبرات الدولبة الكبيرة التي يمتلكها، وقدم مستوى كبير مع الأهلي في كأس العالم للأندية".

أشار خالد الغندور:" فيتوريا ضم ثلاثة حراس مرمى فوق الـ 30، الطبيعي والمنطقي أن تضم حارس مرمى رابع صغير السن من أجل اكتساب المزيد من الخبرات".

واصل خالد الغندور:" من وجهة نظري أن حارس المنتخب الأول سيكون محمد الشناوي، ويليه أبو جيل، وفي المركز الثالث سيكون أحمد الشناوي، ثم محمد صبحي في المركز الرابع".

أتم خالد الغندور:" أحمد نبيل كوكا عاجبني جدا، لاعب مختلف، يلعب بالقدم اليسرى في وسط الملعب، صعب وجود لاعب بالقدم اليسرى في مركز الوسط الدفاعي، يؤدي بشكل جيد مع الأهلي وملتزم ويؤدي بشكل مختلف عن اللاعبين الموجودين".