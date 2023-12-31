تريزيجيه: لن أخسر أمم أفريقيا للمرة الثالثة

أكد محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخبنا الوطني وطرابزون سبور التركي، أن الفراعنة ذاهبون لـ كوت ديفوار من أجل التتويج بأمم أفريقيا، مشيرا إلى أن التتويج باللقب حلم يراوده شخصيا وغاب عن تحقيقه في نهائيين.

قال تريزيجيه في تصريحات تلفزيونية عبر «أون تايم سبورتس»:" لعبت مع الجيل السابق للجيل الحالي في منتخب مصر مع بركات وأبو تريكة وحسم غالي ومتعب، اكتسبت منهم خبرات،وكان لي شرف التواجد معهم".

أضاف تريزيجيه:" منتخب مصر غني عن التعريف، بيدخل أي بطولة ويكون المرشح الأول للتتويج بالبطولة، اللاعب المصري في المنتخب غير أي حد، في المرات الأخيرة كلها لم يكن يؤمن بنا أحد، والحمد لله وصلنا للنهائي ولكن غاب عنا التوفيق، ولو خدنا البطولة كنا هنبقى في حتة تانية".

أشار تريزيجيه:" الإعلام له دور كبير ويساندنا في أوقات كثيرة، لا نريد الإعلام فقط ولكن الجمهور أيضا، لأن نجاحنا ليس نجاحنا لوحدنا، لن نحصل على بطولة أمم أفريقيا غير بمساندتكم".

شدد تريزيجيه:" هنرفع اسم بلدنا لفوق.. هو ده الهدف، لازم الناس كلها تضع تلك النقطة في رأسها، منتخب مصر ذاهب إلى كوت ديفوار من أجل تحقيق شيئا لبلده وليس للاعبين أنفسهم، نريد دعم الناس كلها".

أوضح:" بكائي في نهائي أمم أفريقيا أمام السنغال؟ الموضوع كان صعبا للغاية، كنت عائدا من إصابة بالرباط الصليبي، والنادي حذرني من مشاركتي في البطولة، لأنني لم أتمكن من عمل فترة التأهيل كاملة ولم أعد بكل قوتي، لكني أصريت على المشاركة في البطولة والتتويج بها".

أتم تريزيجيه:" خاطرت بنفسي بتجدد الإصابة من أجل تحقيق حلم التتويج بأمم أفريقيا، تعبت للمشاركة في هذه البطولة، والأصعب خسارة نهائيين، وصلت لحلمي وخسرت في النهائي، وإن شاء الله لن أمر بهذه التجربة مرة أخرى، سنصل إلى النهائي ونتوج بالبطولة".