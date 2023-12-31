هل يرحل موديست عن الأهلي في يناير؟ خالد بيبو يحسم الجدل

حسم خالد بيبو، مدير الكرة في النادي الأهلي، الجدل حول مسألة رحيل الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق، عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

قال خالد بيبو في مداخلة هاتفية عبر برنامج «جمهور التالتة» عبر قناة "أون تايم سبورتس":" سعيد جدا بتسجيل موديست في نهائي السوبر المصري، اللاعب محطوط تحت ضغط رهيب، لاعب كبير لا يمكن تقييمه في الوقت الحالي".

أضاف بيبو:" موديست لاعب كرة قدم ومتعود على تلك الضغوط وكل من يعمل في مجال كرة القدم يتعرض لتلك الضغوطات، حينما تؤدي بشكل جيد سيتحدث عنك الناس بصورة جيدة والعكس صحيح".

أشار بيبو:" موديست مر الفترة الماضية بضغوطات كثيرة، وتشعر أن مباراة نهائي السوبر المصري أصبحت صعبة من أجل أن يحرز موديست الهدف".

أتم خالد بيبو:" رحيل موديست في يناير؟ لا.. هذا لاعب في الفريق ويؤدي ومتعاقد مع النادي وليس هناك أي خطة بخصوص رحيله أو استمراره، اللاعب متعاقد مع النادي، ولا أعلم مصدر تلك الأنباء، لو هناك أي شئ بخصوص موديست سنطلع الإعلام على الأمر، وليس هناك أي جديد لكي نتحدث عنه".