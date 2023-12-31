نوكيا تتوقع عدم تحقيق أهدافها المالية لعام 2023

أعلنت شركة "نوكيا" الفنلندية العملاقة للاتصالات أنها تتوقع عدم تحقيق أهدافها المالية لعام 2023 بسبب المحادثات المطولة لتجديد التراخيص، والتي ستتواصل الآن في عام 2024.



وقالت نوكيا في بيان، في وقت متأخر أمس السبت: "لم تعد الشركة تتوقع اختتام هذه المفاوضات قبل نهاية العام الجاري، ومن المتوقع الآن أن يتم التوصل إلى قرار في عام 2024، وهو ما سيعود بالفائدة على الأداء المالي لشركة نوكيا في عام 2024".



وقالت نوكيا إنها ليست في وضع يسمح لها بتقديم نتائج مالية أولية، مضيفة أنها ستعلن عن نتائج الربع الأخير من عام 2023 والنتائج المالية للعام بأكمله يوم 25 يناير المقبل.



وذكرت الشركة الفنلندية أن من المتوقع أن يظهر صافي مبيعات شبكات الهاتف المحمول في الربع الرابع من عام 2023 حتى الآن "تحسنا كبيرا على التوالي".



وأضافت نوكيا أن من المتوقع أن تظل الربحية في شبكات الهاتف المحمول ضمن توقعات هامش التشغيل القابل للمقارنة التي أعلنتها الشركة سابقا.