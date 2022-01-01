قالت الفنانة أمينة، إنها تحب التنوع في أعمالها الفنية وتُفضِّل التغيير في العمل.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس": "أنا طول عمري بجرب وبغير في ألوان الغناء وغنيت فى 2009 و2010 أغاني من لبنان.. التغيير بالنسبة لي مطلوب وفي حاجات بتنجح مع الوطن العربي ومتسمعش هنا قوي وبغني كل حاجة وكل الألوان".

وأوضحت أن لها جمهورًا مختلفًا عن المطربة بوسي باعتبار أنّ كلا منهما له لون مختلف، وتابعت: "بوسي صحبتي وزميلتي وهي لها جمهور وأنا ليا جمهور وبوسي شكل وطعم ولون وأنا طعم ولون مختلف وكلنا بيقدم حاجة مختلفة واللي بيتابعنا عارف كل واحد فينا بيعمل إيه".