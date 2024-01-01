محمد محمود عبد العزيز يحتفل بالعام الجديد بأداء مناسك العمرة

احتفل الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، بحلول العام الجديد على طريقته الخاصة، حيث حرص على أداء مناسك العمرة رفقة زوجته ، مساء أمس الأحد.

ونشر محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه على موقع «انستجرام»، صورا من أمام الكعبة، معلقا: «أحلى ليلة رأس سنة قضيتها في حياتي وأنا بين ايدين ربنا، بحمده وبشكره على فضله ونعمه، واحكيله واشكيله وأدعوه، اللهم تقبل يا رب، واللهم لك الحمد والشكر، ربنا يكتبها لكل مشتاق».

وأضاف: «كل سنة وأنتم طيبين وبخير، وإن شاء الله 2024 تكون سنة سعيدة مليانة خير عليكم كلكم، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا».