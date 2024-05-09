الرئيس الكوري الجنوبي يعتذر عن السلوك غير الحكيم لزوجته

اعتذر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، اليوم الخميس، عما وصفه بـ"السلوك غير الحكيم" للسيدة الأولى كيم كيون هي، في إشارة إلى مزاعم بأنها قبلت بشكل غير قانوني حقيبة فاخرة في عام 2022.

وأوضح تعبير عن أسف الرئيس الكوري الجنوبي حتى الآن منذ ظهور مقطع مصور على الانترنت العام الماضي تظهر فيه السيدة الأولى وهي تقبل حقيبة يد "كريستيان ديور"، تبلغ قيمتها نحو 3 ملايين وون (2200 دولار أمريكي)، من قس أمريكي كوري كان يحمل كاميرا خفية.

وقال يون، في خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتوليه الرئاسة: "اعتذر عن إثارة قلق الشعب بسبب السلوك غير الحكيم لزوجتي".

ولكن يون، أضاف أنه لن يدلي بمزيد من التعليق، في ظل تحقيق النيابة العامة في هذه المزاعم، حتى لا تفسر تصريحاته على أنها محاولة للتأثير على مجريات التحقيق.