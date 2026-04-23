القيادة المركزية الأمريكية: حاملة الطائرات جورج بوش تُبحر حاليا في المحيط الهندي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» تبحر حاليا في المحيط الهندي.

وقالت عبر حسابها بمنصة «إكس» قبل قليل: «حاملة الطائرات يو إس إس جورج إتش دبليو بوش (CVN 77) من فئة نيميتز، تبحر في المحيط الهندي ضمن منطقة مسئولية القيادة المركزية الأمريكية في 23 أبريل».

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» نقلا عن مسئول أمريكي، بأن حاملة الطائرات جورج دبليو بوش تتجه إلى الشرق الأوسط.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسئول أمريكي قوله إن البحرية الأمريكية تمتلك حاليا 19 سفينة حربية في منطقة الشرق الأوسط، من بين هذه القطع البحرية حاملتا طائرات متواجدتان في المنطقة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسئول إسرائيلي إلى وجود تشاؤم بشأن نجاح المحادثات بين واشنطن وطهران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، من أجل إتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات، مع إبقاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.