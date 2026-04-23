البابا يدعو إيران وأمريكا للعودة إلى مفاوضات السلام

حث البابا ليو الرابع عشر، اليوم الخميس، الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب، كما ندد بعقوبة الإعدام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي شامل أدلى به على متن الطائرة البابوية في طريق عودته من جولة في أفريقيا.

وأكد ليو، أن للدول الحق في التحكم في حدودها، لكنها يجب ألا تعامل المهاجرين معاملة أسوأ من "الحيوانات"، معربا عن أسفه لأن التعاليم الأخلاقية للكنيسة غالبا ما يتم اختزالها في قضايا جنسية.

وتحدث ليو إلى الصحفيين على متن الطائرة البابوية، وهو في رحلة عودته بعد جولة استمرت 11 يوما وشملت أربع دول أفريقية، بدأت من الجزائر في شمال أفريقيا، مرورا بالكاميرون، وانتهت في أنجولا في الجنوب.