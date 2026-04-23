المفوضية الأوروبية تنفي اعتزامها اقتراح فرض ضرائب أرباح استثنائية على مستوى الاتحاد

رفضت المفوضية الأوروبية دعوة نائب المستشار الألماني لارس كلينجبيل ووزراء آخرين من دول الاتحاد، لفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية التي حققتها شركات الطاقة في أوروبا خلال فترة ارتفاع أسعار الطاقة الحالية.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن المفوضية ليس لديها أي خطط لفرض ضريبة أرباح استثنائية، ولن تتكهن بما إذا كانت ستلجأ إلى مثل هذا الإجراء في المستقبل.

وأوضح دان يورجنسن مفوض الطاقة الأوروبي أمس في بروكسل حيث يوجد مقر المفوضية، أنه يجب موافقة كل الدول الأعضاء على فرض أي ضريبة يتم تطبيقها على مستوى الاتحاد الأوروبي، والمفوضية لا ترى فرصة للوصول إلى مثل هذا الاتفاق في المرحلة الحالية.

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن الدول الأعضاء في الاتحاد يمكنها فرض ضريبة أرباح استثنائية على الشركات داخل حدودها.

وأضافت أن المفوضية تعتزم تقديم مقترح قانون بهدف ضمان أن تكون الضرائب على الكهرباء أقل من المفروضة على الوقود الأحفوري.

ويؤيد كلينجبيل زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي المشارك في الحكومة الائتلافية الألمانية ووزير المالية ومعه وزراء من النمسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا فرض ضريبة أرباح استثنائية.

في المقابل تنتقد وزيرة الاقتصاد الألمانية وهي من الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ هذه الضريبة المقترحة.