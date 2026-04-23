ستارمر: أشعر بقلق متفاقم إزاء تزايد استخدام دول أجنبية لوكلاء لتنفيذ هجمات في بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الخميس، إنه يشعر "بقلق متفاقم" إزاء تزايد استخدام دول أجنبية لوكلاء لتنفيذ هجمات في بريطانيا، ‌وتعهد بتقديم تشريع جديد في أعقاب سلسة هجمات مؤخرا.

وشهدت العاصمة البريطانية لندن خلال الأسابيع القليلة الماضية سلسلة من الهجمات، معظمها هجمات حرق متعمد، استهدفت مواقع مرتبطة باليهود، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ويجري التحقيق في بعض هذه الوقائع من قبل ضباط مختصين بمكافحة الإرهاب، ⁠لكن الشرطة تقول إنها لا تتعامل معها حاليا باعتبارها وقائع إرهاب.

وبدأت السلطات البريطانية تشير بشكل متزايد إلى نشاط معاد تنفذه دول باعتباره جزءا من الملابسات المحيطة بالوقائع التي حدثت مؤخرا، محذرة من أن حكومات أجنبية ربما تسعى إلى العمل عبر شبكات إجرامية أو وكلاء للحفاظ على إمكانية الإنكار.

وقال ستارمر، بعد اجتماعه بأعضاء من المجتمع اليهودي في بريطانيا في كنيس كينتون يونايتد الذي استهدفه هجوم ‌حرق ⁠متعمد يوم الأحد الماضي: "أشعر بقلق متزايد من أن عددا من الدول تستخدم وكلاء لتنفيذ هجمات في هذا البلد".

وتسبب الحريق في أضرار طفيفة ناجمة عن الدخان داخل إحدى الغرف، ولم تقع أي إصابات. واعترف ⁠فتى بريطاني يبلغ 17 عاما، يوم الثلاثاء، بدوره في الحرق العمد من دون تعريض الأرواح للخطر فيما يتعلق بهذه الواقعة.

وقال ستارمر: "علينا أن نتعامل ⁠مع الجهات الحكومية الخبيثة"، مضيفا أن ذلك سيتطلب تشريعًا من الحكومة.

وأضاف: "أريد لهذا البلد أن يكون مكانا يشعر فيه الجميع بالأمان ⁠والطمأنينة. هذه ليست مجرد معركة تخص الجالية اليهودية... هذه معركتنا. بريطانيا التي أريدها هي بريطانيا يستطيع فيها الناس ممارسة دينهم وعقيدتهم في أمان واطمئنان".



