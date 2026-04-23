كريم فؤاد يبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي

بدأ كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المشاركة في المران الجماعي بصورة تدريجية ‏خلال المران الذي أقيم مساء اليوم، الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.‏

وأكد أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن مشاركة كريم فؤاد في المران الجماعي تأتي بشكل تدريجي ‏وفقًا لبرنامج تجهيزه للمباريات، مع استمرار خضوعه لقياسات بدنية مستمرة.‏

وكان كريم فؤاد قد تعرض للإصابة في الركبة قبل عدة أسابيع، وخضع لبرنامج علاج تحفظي ‏دقيق.‏

واستأنف النادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الخميس، بعد يومين من الراحة، بعد الفوز على زد وديًا يوم الإثنين الماضي، استعدادا لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخاض الفريق تدريباته مساء اليوم، الخميس، على ملعب التتش بفرع النادي في الجزيرة، تحت قيادة الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي.

عقد ييس توروب، المدير الفني، محاضرة للاعبين، شرح خلالها العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد ‏للمباريات القادمة، قبل أن يبدأ المران بأداء فقرات بدنية متنوعة.‏

فيما خضع الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد سيحا لتدريبات قوية، قبل أن ينخرط ‏الجميع في تنفيذ الفقرات الفنية وتقسيمة كرة قوية.‏

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم الإثنين المقبل، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة التتويج باللقب.